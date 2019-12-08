Kim Milyoner Olmak İster'de Sinem Kobal sorusu! Kenan İmirzalıoğlu verdiği tepkiyle herkesi kahkahaya boğdu 08.12.2019 11:54

Kim Milyoner Olmak İster 849. son bölüm geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya yönelttiği sorunun cevabından sonra yaptığı espri ile çok konuşuldu. Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun başrol oynadığı bir zamanların efsane Atv dizisi olan Ezel ile ilgili sorular yönetilirken, yarışmada bu kez de İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ile ilgili bir soru soruldu. Kenan İmirzalıoğlu eşine yayından selam gönderdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster sık sık gündem oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizilerle ilgili sorular ekrana gelirken bu sefer de Sinem Kobal'la ilgili bir soru geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'ın oynadığı Selena dizisinin sorulduğu sorunun ardından yakışıklı oyuncu eşine selam gönderdi. Yarışmada '2006-2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?' sorusu soruldu.

Kenan İmirzalioğlu, Selena sorusunda zorlanan yarışmacıya "Başrolü Sinem Kobal. Kendisi yakınım olur. Selam olsun eşime..." diyerek seyircileri güldürdü.