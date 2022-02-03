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Başkan Erdoğan bölgesel barış ve yeni işbirlikleri için Ukrayna'da!

Başkan Erdoğan bölgesel barış ve yeni işbirlikleri için Ukrayna'da!
03.02.2022 13:54 - Son Güncelleme: 03.02.2022 13:55

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Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.55'te başkent Kiev'e geldi. Kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum." dedi. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararını değerlendiren Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların ölümüyle ilgili Avrupa'nın sessiz kaldığına dikkat çekti.

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