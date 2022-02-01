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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel, su baskını, çatı uçması, buzlanma ve dona dikkat! | Hava durumu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel, su baskını, çatı uçması, buzlanma ve dona dikkat! | Hava durumu
01.02.2022 09:04

OTOMATİK OYNAT

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Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var?

Haber Videoları

Son dakika hava durumu uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.


HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA