Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

22.07.2020 01:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilerek, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.