Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilerek, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
22.07.2020 01:10
- Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
- Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı tutuklandı
- Gardaş vurdu! Azerbaycan Ermenistan'a ait 2 İHA'yı düşürdü
- FETÖ’cüler bir bir dökülüyor! Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme'den FETÖ itirafları
- Son dakika: İstanbul'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı
- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyeye getirildi!
- Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı!
- Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini yakan katil Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı
- 2020 YKS tercih tarihleri belli oldu mu? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi