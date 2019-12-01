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Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarına telefondan seslendi

01.12.2019 21:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarına telefondan seslendi. Bursa'da AK Parti'nin 50’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını mikrofon aracılığıyla partililere dinletti. Partililere çeşitli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Aramıza sağdan soldan, değişik yönlerden sızmak, aramıza girmek suretiyle bizi bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.


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