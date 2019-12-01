Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.
Düzce’de fabrika yangını!01.12.2019 22:06
- Düzce’de fabrika yangını!
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