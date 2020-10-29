Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaşması dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta" mesajını verdi.
KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
Erdoğan son olarak Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.