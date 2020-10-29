CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: "Karikatüre niye tepki gösteriyorsunuz, ekonomimizin sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?"

CHP yandaşı medya yine milli konularda omurgasız duruşunu gözler önüne serdi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirdi. Arslan, 'İslam aleminden ses çıkaran tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Halk TV'de dün Ayşenur Arslan'ın programında gündem, Türkiye-Macron gerilimiydi. Arslan, Başkan Erdoğan'ın Fransa'ya boykot çağrısını eleştirdi.

Ayşenur Arslan, Hz Muhammed'e (SAV) hakaret eden Fransız dergisine, İslam aleminden ses çıkartan tek ülkenin Türkiye olduğunu, ekonomik sıkıntı yaşamamak için tepki verilmemesini istedi.

"BUNU NASIL GÖZE ALIYORSUNUZ"

Arslan, hakaret karikatürleri sonrası boykot çağrısına "O karikatürler her şey çok çirkin olabilir. Ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup ekonominizi daha da sıkıntıya sokmayı nasıl göze alıyorsunuz canım, nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.