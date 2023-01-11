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Başakşehir’de vahşet! Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

Başakşehir’de vahşet! Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
11.01.2023 08:56

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Son dakika haberi! İstanbul Başakşehir’de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.

Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız'ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız'ı vurarak öldürdü.

Fotoğrafta: Turgay Akyıldız

Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.

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