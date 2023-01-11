Başakşehir’de vahşet! Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

Son dakika haberi! İstanbul Başakşehir’de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.