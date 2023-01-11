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Alev alev yanan 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Alev alev yanan 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi
11.01.2023 09:03 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:04

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Maltepe’de bir gecekonduda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın 2 gecekonduya daha sıçradı. Alev topuna dönen gecekondu yangını adeta geceyi aydınlattı. İtfaiye tarafından kontorl altına alınan yangının ardından alevlerin sardığı gecekondular kullanılmaz hale geldi.

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Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

YANGIN 2 GECEKONDUYA DAHA SIÇRADI
Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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