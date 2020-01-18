Barış Yarkadaş'tan 'pes' dedirten çıkış! "Marmaray'ı Ecevit yaptı" 18.01.2020 01:04

CHP'li Barış Yarkadaş, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan ve her fırsatta eleştirdiği Marmaray için "Bülent Ecevit yaptırdı" iddiasında bulundu. "Marmaray'a çökme riskine rağmen izin verildi" diyerek Marmaray'ın yapılmasına tepki gösteren Barış Yarkadaş, ikiyüzlülüğüyle gündeme oturdu.