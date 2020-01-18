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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) fişleme uygulamasında geri adım attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) fişleme uygulamasında geri adım attı

18.01.2020 05:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB fişleme niteliğindeki uygulamasından geri adım attı. İstanbul Personel Yönetim A. Ş. çalışanlarının mesai dışındaki hayatlarına, sosyal ortamlarına hakim olma uygulaması İSPER'de geri adım atıldı.


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