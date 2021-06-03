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Balıkesir merkezli 17 ildeki FETÖ'ye operasyon! 6 tutuklama

Balıkesir merkezli 17 ildeki FETÖ'ye operasyon! 6 tutuklama
03.06.2021 09:16
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15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
15'i Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş, 7'si muvazzaf askeri personel ve 4'ü askeri mahrem imam olan 26 şüpheliden 24'ü, Balıkesir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu için yakalanamayan 2 şüpheli ise arama kayıtlarına aldırıldı. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 TUTUKLAMA
Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 kişi de mahkemede serbest kaldı.

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