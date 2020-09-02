02.09.2020 10:37

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 144'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi.

