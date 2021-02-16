İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı ve Gara'da esir tutulan 13 kişinin şehit edilmesi hakında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Soylu, konuşmasında çok sert ifadeler kullandı ve ilk kez duyulan olayları aktardı. Onlardan biri de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kaçırılan 13 asker ve polis için söylediği sözlerdi. Süleyman Soylu şunları söyledi "Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz."