Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, rehin tutulduğunu söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçladı. Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı. Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.