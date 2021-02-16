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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara Operasyonu hakkında konuştu! Gardırop siyasetçisi değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara Operasyonu hakkında konuştu! Gardırop siyasetçisi değiliz
16.02.2021 16:09
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gardırop siyasetçisi değiliz. Üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek, bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da gerçekleştirebilecek arkadaşlarız. Cenaze töreninde Ünzile Teyze bir cümle söyledi; evladıyla, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. üç defa 'Dik durun' dedi. Dün gece 12 aileyi aradım. Şevket Altuntaş'ın söylediği cümle hayatım boyunca peşimden gelecektir, 'Gam yok, keder yok' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun hali bize dün akşam bir ders daha verdi.’’ dedi


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