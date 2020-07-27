Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İspanyol bakana Ayasofya dersi: 1453'ten beri camidir

27.07.2020 13:40

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, kritik toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Selanik'te bayrak yakmak ancak onlara yakışır." dedi. Çavuşoğlu, Laya'nın 'Ayasofya'nın ortak ev kalması tercihimizdir' sözlerine, "Ziyaret etmek anlamında söylüyorsa katılırım. Ama müze kalmasından bahsediyorsa orası 1453'ten beri camiydi. 86 yıllık bir müze süresi oldu. Bununla ilgili bir söz ise katılmıyorum." diyerek tepki gösterdi.