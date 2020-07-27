Yunanistan'da Oruç Reis paniği: Tüm görevlere hazır | Oruç Reis'in özellikleri neler?

27.07.2020 13:55

Yunanistan'da korku havası oluşturan Oruç Reis tüm görevlere hazır. Antalya açıklarında demirleyen Oruç Reis gemisinde bu sabah hareketlilik yaşandı. Vinç yardımıyla yük bindirilen geminin, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Navtex yayımlaması sonrası Yunanistan’la yaşanan gerginlik Navtex diplomasisine dönüşmüş durumda. Kıta sahanlığı için hak talepleri, yasa dışı faaliyet iddiaları da Türkiye’nin kararlı adımıyla boşa çıkmış oldu. İşte A Haber’in Doğu Akdeniz'deki Navtex diplomasisine yakından baktığı analiz haberi…

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan Oruç Reis, yeni görevine hazırlanıyor.

Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor.





Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor.

Oruç Reis gemisine bugün sabah saatlerinde vinç yardımıyla yük bindirildi.



86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek.

Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, yeni görevine hazır.



ORUÇ REİS'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NE?

Gemi, deniz tabanı haritalama sistemleri, ölçüm ve örnekleme sistemleri bulunan yerli yapım iş sınıfı uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV), deniz tabanından 18 metre uzunluğa kadar karot numunesi alabilen örnekleme ekipmanı ve jeoloji, oşinografi laboratuvarlarına sahip.

Oruç Reis araştırma gemisinin, personel kapasitesi 55. Bunun 24'ü gemi adamı, 31'i ise idareci ve araştırmacıdan oluşuyor.

Kurum personeline 2B/3B sismik veri işlem yetkinliği kazandırmak üzere sağlanan eğitim sayesinde, toplanan sismik verilerin veri işlemi konusunda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Toplanan veriler kurum personeli tarafından değerlendirilerek, gerekli noktalarda sondaj lokasyon tayininin tümüyle yerli personel tarafından yapılması amaçlanıyor.

"FAALİYETLERİMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

Bu arada, Bakan Dönmez, geçen yıl Yavuz Sondaj Gemisini Doğu Akdeniz'deki ilk sondajına uğurlarken yaptığı konuşmada, "Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır." ifadelerini kullanmıştı.

