Son dakika: İstanbul’da bisiklet sahiplerinin kâbusu olan hırsız yakalandı

27.07.2020 13:45

Son dakika haberi... İstanbul’da 3 farklı tarihte bisikletlere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin özellikle pahalı bisikletleri seçtiği ve çaldığı belirlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kadıköy ilçesinde meydana gelen 3 adet "Bisiklet Hırsızlığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.





Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan günü B.P. isimli şahsa ait 1 adet bisikletin, 22 Mayıs günü M.B. isimli şahsa ait 2 bin 180 TL değerinde 1 adet bisikletin, 19 Haziran günü ise A.Ş. isimli şahsa ait 3 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması olayları ile ilgili operasyon düzenlendi.





Bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Mustafa Y. (31) isimli şahıs 9 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH