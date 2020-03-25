Bakan Koca koronavirüsle mücadelede sevindiren haberi verdi! İşte iyileşen hasta sayısı 25.03.2020 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. Koca, "65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 26." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarıdan satır başları;

Şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemizin bütün insanı, bir virüs dünyayı tehdit ediyor.

Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.

Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.

Durumu kabullenmemiz zor değil. Corona virüs karşısında biz irade sahibiyiz.

Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan kılavuzdur. Uygulama bize bağlıdır.

Evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadele devletimiz güçlüdür.

Ülkemin sevgili gençleri sizlere sesleniyorum. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır.

Risk altına giriyorsunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz.

Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin.

Bu günler kendinize yatırım olsun.

Yaşı bana yakın olanlara ve benden büyüklere bir şey söyleyeceğim. Virüs yaş ayrımı yapmıyor, farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak tedavi olmadığı kadar zor olacaktır.

Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretlerine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız.

Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek.

Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak.



Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 26.

136 hasta yoğun bakımda.

83 milyonun test yapılmasına gerek yok. Siz test yaptırıp negatif sonuç alabilirsiniz ama daha sonra virüsü kaptıktan sonra negatif sonuca güvenerek etrafınıza bulaştırabilirsiniz. Herkes test yaptırmak istiyor ancak hekim uygun görürse yaptırabiliyor olmalıyız. Birinde pozitif çıktıysa, kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz.