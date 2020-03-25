Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı: Biz güçlü bir Milletiz hep birlikte başaracağız 25.03.2020 19:05

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

- En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak

- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak

- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak

- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak

- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak

- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak