Esra Erol son bölümde şok fuhuş iddiası! 3 yaşındaki çocuğuyla... 25.03.2020 20:49

Esra Erol son bölümde fuhuş iddiasıyla yer yerinden oynadı! Ali Akkoç, "Karım Baha Akkoç, 3 yaşındaki kızımız Kadriye Naz'ı da alıp ortadan kayboldu!" iddiasıyla programa başvurdu. Esra Erol ve ekibi kısa sürede Baha Akkoç'u buldu. Canlı yayında yaşanan büyük yüzleşme sonrasında ortaya atılan iddialar şoke etti. Baha Akkoç, yeni tanıştığı İrem Güler, Erdoğan Özdoğlar ve Özdoğanlar ailesi tarafından kandırılarak fuhuşa mı zorlandı? Canlı yayında şoke eden iddialar! Esra Erol'un bile pes dediği Erdoğan Özdoğanlar ve İrem Güler'den şaşırtan sözler... İşte 25 Mart Esra Erol son bölümde yaşananlar!

2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Ali Bey, eşinin evden giderken bir mektup bıraktığını kimseyle gitmediğini yazdığını söyledi. Akkoç, sonrasında eşinin Adana'ya bir erkeğin yanına gittiğini iki yıldır bu kişi ile konuştuğunu yazdığını açıkladı.

Ali Akkoç, eşinin giderken evden sadece eşyalarını aldığını dikkat çekerken paraları olmadığı için değerli bir şey götürmediğini söyledi.Başarılı sunucu Esra Erol, Baha'nın en son Eskişehir'de İrem Güler isimli bir kişi ile görüştüğünün tespit edildiğini açıkladı. Baha Akkoç'un sosyal medyaya olan düşkünlüğü de yayına taşındı.

Dikkat çeken detay ise "Baha Akkoç ortadan kaybolduktan sonra karşı komşuları da taşındı! Esra Erol Baha Akkoç'u buldu ve canlı yayında büyük yüzleşme gerçekleşti! Ancak Baha Akkoç, anlattıklarıyla şoke etti! 3 evlilik yapan Baha Akkoç, komşusu Erdoğan'ın Özdoğanlar'ın "Sana da çocuğuna da çok iyi bakarım. Sana aşığım" gibi cümleler kurduğunu ve bu yüzden gittiğini itiraf etti. Ancak ortaya çıkan detay şaşırtıcıydı. Erdoğan'ın İrem Güler adında genç bir kadınla dini nikahlı birlikteliği olduğu öğrenildi. Baha Akkoç ise evden kaçtıktan 2 gün sonra İrem'in de kendilerinin yanına geldiğini belirtti. Baha'nın iddiaları bununla sınırlı değildi. Baha, Erdoğan'ın İrem Güler'e fuhuş yaptırdığını ileri sürdü.

İddiaların odağındaki İrem ise Baha'yı neden Tavşanlı'dan almaya gittiğini açıkladı, "Bana yardıma ihtiyacım var dedi. Ben o kadına yardımcı oldum. Eğer ben onu fuhuşa zorladıysam gidip beni şikayet etseydi. Polis var jandarma var eğer ben bu işi yapsam ortaya çıkardı. İyilik yapmasaydım da orada ne oluyorsa olsaydı." dedi ve sözlerine ekledi: Erdoğan benim imam nikahlı eşim falan değil, sadece sevgilimdi. Otobanda fuhuş yapıldığı iddia edilen aracın kayıtları da İrem Güler üzerine!

İŞTE ESRA EROL'DAKİ FUHUŞ OLAYINDA GEÇEN DİYALOGLAR...

Ancak dikkat çeken bir gerçek vardı ki Esra Erol'da canlı yayınına gelen birçok ihbar, o bölgede otobanda fuhuş yapıldığına yönelikti ve araç bilgileri ise İrem Güler'e aitti...

BAHA AKKOÇ: Leyla bana gelmişti. Eşim işteydi. Ona çay yaparken kapı çaldı, Leyla gidip kapıyı açtı. İçeriye oğlu Erdoğan Özdoğan silahla girdi. Çocuğun başına silah dayadı ve burdan gideceğiz dedi. Sonra bana veda mektubu yazdırdı. Beni arama diye mektup yazdım. Bana eşyaları toplattılar, kapıya İrem'e ait gri bir araba geldi. Ama İrem'in onlarla bir bağlantısı yokmuş. Arabaya bindik beni bir taksiye götürdüler.

Arabadan indik taksiye bindik, Erdoğan ve Leyla indi. Erdoğan'ın kardeşleri geldi Eda ve Gönül ile abisi Uğur bizi taksiye bindirdiler. Onlar Erdoğan ve Leyla arabayla kaldılar. Biz Turgutlu otogarından bilet alıp Eskişehir'e gittik. Orda 4. kattaki evlerinde bir kaç gün kaldık. Sonra Erdoğan geldi ve hazırlan gidiyoruz dedi. Benim gittiğim gün hattımı kırdılar. O gün akşam yola çıktık.

Kütahya yolunda Erdoğan içecek içki aldı. Ben içmiyorum dedim bana zorla içtirdi. O an başım dönmeye başladı. Arabanın içinden herkes indi İrem geldi. Şu otobanı görüyor musun beni bu yolda Erdoğan çalıştırıyor dedi. Sen de burada çalışacaksın yoksa çocuğunu öldürürüz dedi. Kütahya'ya girince İrem çalışmaya gitti. Biz arabada bekledik. Bir apartta kaldık gündüz bana çalışmaya gideceksin dediler. Ben böyle şey yapmam dedim.

Esra Erol'un ekibi bu süreçte Baha'nın izini sürerken İrem Güler'in telefon numarasına ulaşıp onu arıyor. İrem eve gelip olanları anlatıyor. Bunun üzerine Erdoğan'ın babası Haydar, Baha'ya 'yarın gidip Tavşanlı karakoluna 'kendim isteyerek kaçtım, kocamı istemiyorsun' diyeceksin diyor. Baha da denileni yapıyor. Karakola gidiyor ve 'kendi isteği ile kaçtığına' yönelik ifade veriyor.

Baha'nın silah zoruyla kaçtığına dair anlattığı hikaye Esra Erol'u ikna etmedi. Polis karakolunda gerçeği söyleyebilirdin diyen Esra Erol 'Bu masalı niye anlatıyorsun, doğruyu söyle' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada canlı yayına İrem Güler bağlandı. İrem Güler fuhuş yaptığı iddiasını yalanladı. Baha ile parkta tanıştığını onun sevgilileri olduğunu öne sürdü. Baha'nın kendisine kocasını terkedeceğini söylediğini ve evden ayrıldığını iddia eden İrem Güler, "Bunları dinlemedi Tavşanlı'ya gitti. Oradan beni aradı ve beni alır mısın dedi. 35 plakalı araç benim. Ehliyetim olmadığı için sürücü bulup Baha'ya gidip aldım' dedi.

Canlı yayına bağlanan bir tanık ise her şeyi ortaya döktü. Bu kişinin anlattığına göre Özdoğanlar ailesi kadınları tuzaklarına düşürüp fuhuş yaptırıyorlar. Kadının verdiği bilgiye göre İrem de 14 yaşında bunların ağına düşmüş. Çocukken evden kaçan İrem'in günlük limit konularak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Fuhuş çetesi kuran Özdoğanlar ailesinin kirli mazisi de ortaya serildi. Özdoğanlar ailesinin babası Haydar Özdoğanlar'ın ceazevinden firar ettiği, Erdoğan'ın ise asker kaçağı olduğu öğrenildi. Aile üyelerinin anne Leyla da dahil fuhuş çetesi oldukları ortaya çıkarken, sistemin nasıl işlediği de öğrenildi. Uğur ve Erdoğan kardeşler kadınları kendilerine aşık edip 'evlik vaadiyle' kandırıyorlar. Tercihleri genellikle evli kadınlar oluyor. Aşık ettikleri kadınları 'kaçmaya' zorlayan kardeşler, kadınları ailelerinden koparınca erkeklere satmaya başlıyorlar. Erdoğan'ın 14 yaşından beri pazarladığı İrem Güler ile de dini nikahla evli olduğu belirlendi.