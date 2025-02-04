Bakan Fidan açıkladı: 15 Filistinli esir Türkiye’ye geldi

İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan 60'ını sürgün ediyor. İsrail'in sürgün ettiği Filistinli esirlerden 15'inin Türkiye'ye geleceği bildirilmişti. Konuyla ilgili Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu durumun Türkiye aleyhine siyonist propaganda olarak kullanılmasını kabul etmediklerini ifade etti. Esirlerin Türkiye'ye geldiğini belirten Fidan, "Uluslararası kamuoyunun da buna kanmasını istemiyoruz. Bizim yaptığımız barışa katkı ve insanı destektir." dedi.