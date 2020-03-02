Bahçeli'den anlamlı tavır! Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı 02.03.2020 10:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kılıçdaroğlu'na anlamlı bir tepki geldi. Bahçeli katıldığı şehit cenazesinde, İdlip konusunda Esad rejimini adeta destekleyen sözleri ve PKK nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle sık sık sert sözlerle tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kılıçdaroğlu'na anlamlı bir tepki geldi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Bahçeli son günlerde İdlip konusunda askerlerimizi şehit eden Esad rejimini adeta destekleyen sözleri ve PKK nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle sık sık sert sözlerle tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

Kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı ise dikkat çekti.

ŞEHİTLERİMİZİN ARDINDAN KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerinin yasını tutarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi boş kalacak. İdlib'de ne işimiz var?" sözleri büyük tepki çektmişti.