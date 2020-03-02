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Son dakika: Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Ankara'ya geliyor

Son dakika: Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Ankara'ya geliyor

02.03.2020 10:22

Son dakika haberine göre ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.


ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.

James Jeffrey yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek.

Kelly Kraft İse yine yarın Hatay ve Antep'e gidecek, Çarşamba günü de Ankara'da Sedat Önal'la görüşecek

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