Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Şehit haberlerinin ardından tüm Türkiye Tek yürek olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalara imza attı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Altun açıklamasında, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır!" ifadelerine yer verdi

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik" demektir. "Şehitler tepesi boş değildir" demek, "vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor" demektir.

"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır" demektir. "Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek ise "tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız" demektir.

"Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek, "şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz" demektir.

Şunu herkes bilsin ki, vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır!

Şehitler tepesi boş kalmayacaktır! "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır" demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır! Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun!