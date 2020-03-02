Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi dikkat çeken yorum: Putin baskı altında 02.03.2020 09:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in 5 Mart'ta buluşacağı belirtildi. Kritik görüşme öncesi son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, "Putin her seferden biraz daha baskı altında bu seferki görüşme öncesi. Çünkü ABD ve Batı dünyasından da sesler çıkmaya başladı." dedi.

Türk basınında yer alan haberlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in 5 Mart'ta buluşacağı belirtildi.

İki lider geçen hafta telefon görüşmesi yapmış ve her ikisi de İdlib'deki durumdan "kaygılı olduklarını" söylemişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı da dün Bakan Sergey Lavrov e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir görüşme yapıp, zirve hazırlıklarını ve gözaltına alınan Sputnik çalışanı gazetecilerin durumunu konuştuklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Erdoğan-Putin görüşmesinin Perşembe veya Cuma gerçekleşmesiin umduğunu, görüşmenin "zorlu" geçeceğini, ancak yine de "önemli" olduğunu söyledi.



"PUTİN BASKI ALTINDA"

İki lider arasındaki görüşmeyi A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında değerlendirdi.



Akgün'ün açıklamaları şöyle:



"TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"

"An itibarıyla sahadaki askeri mücadele kadar diplomasinin de ön plana çıkacağı bir sürece girmiş vaziyetteyiz. Dikkatler tamamıyla Erdoğan-Putin zirvesine odaklanmış vaziyette. Ancak diplomasinin tek ayağı bu değil. Bunun yanı sıra AB ve ABD ile de önümüzdeki günlerde yoğun bir diplomasi trafiği olacağını düşünüyorum. İlk aşamada Putin ve Trump'la olası görüşmeler üzerinden yorumlamaya çalışacağım. Bildiğimiz gibi ayın 5'inde Putin'e Moskova'da bir zirve gerçekleşecek. Bunun hemen akabinde bu görüşmenin sonuçlarına göre de Başkan Trump ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi olabilir. Zaten bunun sinyalini Bakan Çavuşoğlu vermişti.







Putin-Erdoğan görüşmesinin sonuçla İdlib-Suriye sorunu ve Türk-Rus ilişkilerinin kısa ve orta vadedeki geleceğini belirleyecek. Gelinen noktada artık herkes Türkiye'ye müttefik olsun-olmasın, dost olsun-olmasın Suriye konusunda bıçağın Türkiye için kemiğe dayanmasının ötesinde delmeye başladığını fark etmiş vaziyette. AB'den gelen açıklamalar da böyle. Türkiye'nin istediği aslında öyle çok zor bir şey değil. Türkiye'nin istediği rejimin 1 ay evvelki sınırlarına dönmesi. Bu bir. İkincisi, saldırganlığının derhal durdurulması. Bunun için de en büyük sorumululuğun Rusya'ya düştüğünü düşünüyor Ankara.



PUTİN BASKI ALTINDA

Putin her seferden biraz daha baskı altında bu seferki görüşme öncesi. Çünkü ABD ve Batı dünyasından da sesler çıkmaya başladı."



