Baharatlarda ne tür hileler yapılıyor? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de anlattı

04.07.2020 01:37

Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber canlı yayınında baharatlarda yapılan hileleri anlattı. Halkın sağlığıyla oynandığı dile ifade eden Saraçoğlu, Ata tohumunun önemine de dikkat çekti. Tarımdaki stratejik adımın Ata tohum olduğunu belirten Saraçoğlu, "Genetik kaynaklar ve tohumlar gelecek için çok önemli. Geçmişi geleceğe aktarmak, geçmişin en canlı şahitleriyle gerçekleşir." şeklinde konuştu. işte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamaları...

Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber canlı yayınında baharatlarda yapılan hileleri anlattı. Halkın sağlığıyla oynandığı dile ifade eden Saraçoğlu, Ata tohumunun önemine de dikkat çekti. Tarımdaki stratejik adımın Ata tohum olduğunu belirten Saraçoğlu, "Genetik kaynaklar ve tohumlar gelecek için çok önemli. Geçmişi geleceğe aktarmak, geçmişin en canlı şahitleriyle gerçekleşir." şeklinde konuştu.