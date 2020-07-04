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SABAH yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi

SABAH yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
04.07.2020 00:30

SABAH yazarı Mevlüt Tezel, A Haber ekranlarında Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamasına kalan yetersiz tepkiyi değerlendirdi. Tezel, kadına şiddete tepkide ayrımcılık tartışması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


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