SABAH yazarı Mevlüt Tezel, A Haber ekranlarında Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamasına kalan yetersiz tepkiyi değerlendirdi. Tezel, kadına şiddete tepkide ayrımcılık tartışması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SABAH yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
04.07.2020 00:30
- SABAH yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
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