TIR makas atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 00:38 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 00:40

Kazanın edinilen bilgilere göre saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi sınırlarında yer alan Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldiği öğrenildi. Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru seyir halinde olan yük taşıyan TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ansızın makasladı. Dev dorsenin kayarak yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgede ulaşım uzun süre durma noktasına gelirken, yolda yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.

Ekipler yolu açmak için zamanla yarıştı

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yeni bir kazanın yaşanmaması adına çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açmak ve sürücülerin mağduriyetini gidermek adına bölgeye vinç ve çekici unsurları çağrılarak hummalı bir çalışma başlatıldı.

Kaza anı saniye saniye yol kamerasına yansıdı

Öte yandan dev tırın yolda kontrolden çıkarak makasladığı tehlikeli anlar, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın yol kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tırın aniden savrulduğu anlar yer aldı. Makaslayan tırın ve dorsesinin yoğun çalışmaların ardından yoldan kaldırılmasının ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa-Yalova kara yolundaki trafik akışı yeniden normale döndü.