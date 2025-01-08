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Bağcılar’da eşini katledip İzmir’e kaçan cani 1 kişiyi yaraladı! Aranıyor!
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Bağcılar'da eşini katledip İzmir'e kaçan cani 1 kişiyi yaraladı! Aranıyor!

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 12:13

Bağcılar’da 6 çocuk annesi Gülnaz Adal, eşi Vedat Adal tarafından uyurken silahla öldürüldü. Katil, cinayetin ardından İzmir’e kaçtı ve burada bir kişiyi daha yaralayarak izini kaybettirdi. Olayın ardından polis, Vedat Adal’ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

İstanbul Bağcılar'da Vedat Adal (44) 6 çocuk annesi eşi Gülnaz Adal (45)'ı uyurken silahla öldürdükten sonra İzmir'e gitti. Adal İzmir'de de 1 kişiyi silahla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal'ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı. O sırada evde bulunan oğulları Y. A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 çocuk annesi Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırgan koca olayın eşini öldürdükten sonra İzmir'e gitti. İzmir'de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı. Şüpheli saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Y. A.'nın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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