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Tarsus’ta zehirlenme: Ölen çocuk sayısı 3’e yükseldi!
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Tarsus'ta zehirlenme: Ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi!

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 11:46

Tarsus’ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 3’e yükseldi. AFAD, evde fare zehiri tespit etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha hayatını kaybetti. Böylelikle ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.

Tarsus'un Yeşilevler Mahallesi'nde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 6'sı çocuk 8 kişilik yabancı uyruklu aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, çocuklardan 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Durumu ağır olan çocuklardan Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ve Selam Duho (1) ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, sağlık durumları iyi olan baba Memun (34) ile anne Hazal Duho (29) ise tedaviyi reddederek taburcu edilmişti.

Ankara'ya sevk edilen çocuklardan biri daha yolda hayatını kaybetti
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem Elyusuf ile Selam Duho, dün akşam saatlerinde Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edildi. Çocuklardan 4 yaşındaki Selem Elyusuf, hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti. Böylelikle olayda ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.

Eve fare zehiri koymuşlar
Bu arada AFAD ekipleri tarafından evde yapılan inceleme ve ölçümlerde zehirli gazlar tespit edildiği, fare veya benzeri bir zehirin hava ve su ile tepkimesi sonucu zehirlenmelerin oluşabildiğinin değerlendirdiği öğrenildi. Alınan numunelerin de incelenmesi için Ankara'ya gönderildiği aktarıldı.
Öte yandan, durumu iyi olduğu için tedaviyi reddeden anne Hazal Duho'nun da polis tarafından savcılık talimatıyla bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Duho'nun ifadesinde, evlerinde fare olduğundan dolayı farklı yerlere fare zehiri koyduklarını, çocukların rahatsızlandıklarını, küçük çocuğun elinde fare zehiri gördüğünü, yemiş olabileceğini düşünerek hastaneye başvurduklarını söylediği öğrenildi.

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