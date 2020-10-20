Başkan Erdoğan: "Ülkemizin krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor" dedi.