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Başkan Erdoğan: "Ülkemizin krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor"

Başkan Erdoğan:
20.10.2020 20:45

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor" dedi.


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