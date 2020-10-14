AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın skandal açıklaması A Haber'de değerlendirildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımı A Haber canlı yayınında Pelin Başalma Şanlı'nın moderatörlüğünde MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel tarafından değerlendirildi.
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