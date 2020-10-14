Yandaş medya Halk TV, AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımını FETÖ'cü hesap üzerinden yorumladı!

Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' ifadesini kullandığı 'darbe çağrışımı' paylaşımı, FETÖ'cü bir sahte hesap üzerinden yorumladı.

Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' ifadesini kullandığı 'darbe çağrışımı' paylaşımı, FETÖ'cü bir sahte hesap üzerinden yorumladı. Arslan'ın, canlı yayında aktardığı 'Suna Varol' isimli hesabı kullanan kişinin, 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıkmıştı.

Medya Mahallesi isimli program sunucusu Ayşenur Arslan, 2010 yılında KPSS sorularını çalan FETÖ'cü Suna Varol'un paylaşımını canlı yayında okuyarak, "Sosya medya şahane. Suna Varol isimli kullanıcı bu tartışmadan bir sonuç çıkarmış. Anayasa mahkemesi ışıkları sönmüyor, İçişleri Bakanlığının ışıkları sönmüyor elektrik faturası yine bize çıkıyor." ifadesini kullandı.

FETÖ trollü Suna Varol'un gerçek kimliği

Twitter üzerinden kullandıkları troll hesaplarla seçim öncesi halkı provoke etmeye çalışan FETÖ'cülerin, kadın kılığına girerek kendilerine "Atatürkçü" süsü vermeye çalıştıkları tespit edilmişti.

Genellikle profillerine Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları koyarak insanların duygularını suistimal eden FETÖ'cüler, bu şekilde kurguladıkları oyunla halkı kışkırtmaya çalıştı. Son olarak Suna Varol isimli FETÖ'cü trolün kimliği tespit edildi. Kadın kılığında profil açarak insanları kışkırtan hesabı kullanan kişinin 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıktı.