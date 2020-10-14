Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları kimlerin yolunu aydınlatıyor?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor. Yıldırım’ın AYM’nin fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesini kullanması akıllara eski Türkiye’de sık sık kullanılan "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını getirdi. İşte Selahattin Demirtaş'tan FETÖ üyelerine, Can Dündar'dan terör örgütü propagandalarına varana kadar AYM'nin ışığıyla yolunu aydınlattıkları...

Son dönemde verdiği skandal kararlarla sık sık tepki çeken Anayasa Mahkemesi, son olarak üyesi olan Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla gündem oldu. Engin Yıldırım, "Işıklar yanıyor" diyerek AYM'nin görüntüsünü paylaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından paylaşım büyük tepki çekerken, AYM tarafından son dönemde verilen skandal kararlar da tekrardan sorgulandı.

DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKTI

AYM, meydanlarda "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili oybirliği ile iptal kararı verdi.

FETÖ'NÜN DERSHANELERİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

FETÖ'nün en çok aktif olduğu alanlardan olan dershanelerle ilgili verilen kapatma kararına da karşı çıktı. AYM, dershanelerin kapatılmasına ilişkin verilen kararı iptal etti.

BARIŞ BİLDİRİSİNİ PAÇAVRASINA DESTEK OLDU

AYM, 2016'da yayınlanan ve "Barış bildirisi" adı verilen terör örgütü propagandası için de "ifade özgürlüğü" değerlendirmesinde bulundu. Bildiriye imza atan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği yönünde karar verdi.

MİT TIRLARI İHANETİ

MİT TIR'ları ihaneti davasında Can Dündar ve Erdem Gül'e de sahip çıkan Anayasa Mahkemesi, ikili hakkında "hak ihlali" olduğuna hükmetti.

FETÖ'CÜLERİ TAHLİYE ETTİ

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın yaptıkları başvuru sonucu oy çokluğu ile tahliye edilmelerine karar vermişti.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINI İPTAL ETTİ

Örgütlerin devlete sızmasını engellemek için başlatılan memurluğa girişte güvenlik soruşturması uygulamasını CHP'nin başvurusu üzerine iptal ederek, örgütlerin devlete sızmasının önünü açtı.