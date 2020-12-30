Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal Delbe adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Delbe'nin (Ayyıldız) binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aylin Sözer'in katili 32 yaşındaki Kemal Delbe'nin (Ayyıldız) saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Öte yandan gelen son dakika haberine göre katil Kemal Ayyıldız'ın sorgusu tamamlandı. Kemal Delbe (Ayyıldız) sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.