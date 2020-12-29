Son Dakika Kadın Cinayeti Haberi: İstanbul Maltepe'de kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı! Kemal Delbe isimli şüpheli, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kadın, feci şekilde can verirken dairede ise yangın çıktı. Binadan çıkarılan Kemal Delbe de linç edilmek istendi.

Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.

Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı.

Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi.

Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.