SON DAKİKA! AYLİN SÖZER'i canice öldüren KEMAL DELBE'nin binaya girdiği VİDEO ortaya çıktı!

SON DAKİKA HABERİ: AYLİN SÖZER'i canice öldüren KEMAL DELBE'nin binaya girdiği VİDEO ortaya çıktı. Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. İşte o anlar...

İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Delbe'nin binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Delbe'nin cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Delbe'nin saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Kemal Delbe'nin saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Delbe'nin üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

''Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Delbe'nin, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Delbe'nin gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır."