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CoronaVac'ı taşıyan pilotumuz havada konuştu

CoronaVac'ı taşıyan pilotumuz havada konuştu
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Çinli SinoVac firmasının koronavirüs aşıları CoronaVac'ı taşıyan THY kargo uçağının pilotu havada konuştu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaştığı videoda konuşan pilot, Çin aşısının başarılı olmasını temenni etti.


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin aşısını taşıyan uçağı kullanan pilotları paylaştığı videoda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz." ifadelerini kullandı

Pilotumuz ise, "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize milletimize hayırlı olsun." dedi.

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