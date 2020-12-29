Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'i öğrencileri bu videoyla anıyor

Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'de kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı! Kemal Delbe isimli şüpheli, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kadın, feci şekilde can verirken dairede ise yangın çıktı. Binadan çıkarılan Kemal Delbe de linç edilmek istendi. Öte yandan Delbe'nin olaydan 2 gün önce kadını evde esir aldığı öğrenildi. Dr. Aylin Sözer'in öğrencileri ve sevenleri de Sözer'in öğrenciler için verdiği röportaj görüntülerini paylaşarak anıyor...

Maltepe'de Kemal Delbe isimli şahıs, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde esir aldı.

Şahıs kadını yakarak yakarak öldürdü.

Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.

Mahalle sakinleri söz konusu adamı linç etmek istedi.

Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı.

Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü.

Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi.

Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.

AKŞAM EĞİTİM VERECEKTİ

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı.

Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

ACI DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Öte yandan hayatını kaybeden Dr. Aylin Sözer'in vefatının ardından acı detaylar da ortaya çıkıyor.

Sözer, çalıştığı İstanbul Aydın Üniversitesi adına televizyonlarda programlara da katıldı.

Dr. Aylin Sözer'in özel bir televizyon programında tercih döneminde katıldığı programın görüntüleri sevenleri ve öğrencileri tarafından paylaşıldı.