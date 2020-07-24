Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir? İşte ulaşım seçenekleri...

24.07.2020 10:09

Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii ulaşım vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Tarihi Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camii’ne gitmek isteyen vatandaşlar Ayasofya Camii nerede sorusuna yanıt aranıyor. İstanbullu vatandaşlar Ayasofya Camii nasıl gidilir sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları!

Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii ulaşım vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbullu vatandaşlar Ayasofya Camii'ne gitmek için ulaşım yollarını merak ediyor. Ayasofya'da kılınacak tarihi Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor.

AYASOFYA CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Ayasofya camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Sultanahmet'te yer alır. Sultanahmet'e ya da Ayasofya'ya gitmek tramvay, vapur ya da otobüsü kullanabilirsiniz.

Tramvay: Ayasofya Müzesine bağlı Bağcılar Kabataş Tramvay hattı ile Gülhane ve Sultanahmet duraklarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Vapur: Anadolu yakasından gelecekseniz Kadıköy-Eminönü ve Üsküdar-Eminönü vapurlarını kullanarak tramvay hattına ulaşabilirsiniz.

Otobüs: İstanbul'un her yerinden Belediye ve Halk Otobüsleri ile Eminönü'e; buradan da tramvay ile Ayasofya Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

AYASOFYA CAMİİ NEREDE?

İstanbul Fatih'e bağlı Sultan Ahmet'te yer alan camii etrafında Sultan II. Selim Türbesi, Sultan III. Murad Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Sultan III. Mehmed Türbesi ve Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim Türbesi (Vaftizhane) gibi türbeleri bulunduruyor.

Tam adresi ise Ayasofya Meydanı No. 1 34122 Sultanahmet-Fatih/ İstanbul olarak kayıtlarda yer alıyor.