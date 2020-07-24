86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii anısına gümüş ve bronz para bastırıldı

24.07.2020 10:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." İfadeleriyle paylaşmıştı. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte bu tarihi gün için gümüş ve bronz paralar bastırıldı. İşte Ayasofya Camii anısına özel paralar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." İfadeleriyle paylaşmıştı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte bu tarihi gün için gümüş ve bronz paralar bastırıldı. İşte Ayasofya Camii anısına özel paralar…