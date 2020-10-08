Avusturyalı sörfçü Matt Wilkinson, köpek balığından son anda kurtuldu

Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada bir köpek balığı tarafından takip edildi. Ölümle burun buruna olan Wilkinson son anda köpek balığından kurtuldu.

Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada köpek balığı tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu.

"ETRAFIMA BAKTIM BİR ŞEY GÖREMEDİM"

Wilkinson, kendisini takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde farkedildi. Olay anı drone'la kayda alındı. Wilkinson medyaya yaptığı açıklamada, "Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone'u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.