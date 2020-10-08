Son dakika: Başkan Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Salgınla mücadele ederken sosyo-ekonomik gerçekleri de bir kenara bırakamayız. Ticari hayatın devam etmesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da yansımaları oluyor. Bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Şirketlerimizi de üretime devam etmeleri konusunda teşvik ettik." dedi. Erdoğan, "Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz." açıklamasında bulundu.

İnsanlık olarak zorlu ve sancılı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi de Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika halkları maalesef salgında kaderlerine terk edildi.

Dünya sağlık Örgütü'nün güncel raporları kıta genelinde düşüşe işaret ediyor. Bu eğilimin 7 haftadır devam etmesi hepimiz için teselli kaynağıdır.

Bu süreçler dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir.

154 ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına cevap verdik. Malzeme desteğinde bulunduğumuz ülkeler içinde 46 da Afrika ülkesi yer alıyor. Türkiye sağlam sağlık altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri ve tedavi protokolüyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur. Son 7 ayda hizmete aldığımız 15 bin 300 yataklı 14 hastane ve 10 ek hizmet binasıyla sağlık sistemimizi daha da güçlendirdik.







EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

Salgınla mücadele ederken sosyo-ekonomik gerçekleri de bir kenara bırakamayız. Ticari hayatın devam etmesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor.





Tedarik zincirindeki meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da yansımaları oluyor. Bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Şirketlerimizi de üretime devam etmeleri konusunda teşvik ettik.



THY UÇUŞLARINA TEKRAR BAŞLADI

Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler. Salgın öncesinde 40 ülke ve 60 noktaya uçan THY, 27 Afrika ülkesinde 33 farklı noktaya uçuşlarını tekrar başlattı. Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır.





Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır. Hürriyet'in internet sitesinden alınmıştır. Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, kapasite artırımına kadar özgün bir model uyguluyor. Yerel istihdama en fazla katkı sağlayan bizim firmalarımızdır.

3 sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 yıl boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Bugün Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika'nın en modern havalimanlarından biridir.



900 BİN KONUTU İNSANIMIZA SUNDUK

İmalat sektörü kıtanın ihtiyaç duyduğu, ülkemizin başarılı olduğu bir alandır. Toplu konut inşaasında da çok ciddi bir potansiyelimiz vardır.

Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin konutu insanımıza sunduk.

İŞE BU ÖNYARGILARI YIKARAK BAŞLADIK

2003'te Afrika açılımının adımlarını attığımızda içerden ve dışarıdan pek çok eleştiri aldık.

Maalesef Türkiye ile Afrika çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok engel sürülmüş ve ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe bu önyargıları yıkarak başladık.





Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizi daha iyi tanıması için çalışmalar yürüttük. Kıta ülkelerini Türk ürünleri için salt bir pazar olarak asla görmedik. 'Kazan-kazan' ve eşit ortaklık için iş birliğimizi her alanda geliştirmenin mücadelesini verdik.

İlki 2008'de İstanbul'da ikincisi 2014'te Malabo'da olmak üzere 2 kez Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi düzenledik. 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Uluslararası toplumun milyonlarca insanın dramına gözlerini kapattığı Somali'yi 2011 yılında eşimle birlikte ziyaret eden ilk lider oldum.



DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ

Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.



İLİŞKİLERİMİZİN ÖZÜ SAMİMİYET, KARDEŞLİK, DAYANIŞMADIR

2019 sonu itibariyle 26,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki birkaç yılda 50 milyar dolara taşımalıyız. Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen sürekli daha iyiye ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Şu gerçeği tekrar ifade etmek isterim; kıta ile 1000 yıllık kadim bağı olan Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyet, kardeşlik, dayanışmadır. Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Birlikte yol yürümeyi istiyoruz.

Kıtaya yönelik kibirli, buyurgan bakış açısını reddediyoruz.

Önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı zirvesi bu süreçte bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ve Afrika Birliği komisyon başkanını ülkemizde ağırlamaktan şeref duyacağız.



DÜNYAYA AZERBAYCAN ÇAĞRISI

Sizlere veda etmeden önce buradaki tüm dostlarımın yakından takip ettiğine inandığım güncel konuya değinmek istiyorum.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen bir Azerbaycan toprağıdır. Karar ve çağrılara rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiş, Minsk grubu da sorunu çözmek için bir irade göstermemiştir. Hürriyet'in internet sitesinden alınmıştır.

Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları nedeniyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz.

Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz. adaleti ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz.



Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere hep en güçlü tepkiyi vermiştir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağını düşünüyorum.