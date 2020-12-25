Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, "Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz." ifadesini kullandı. İşte Brexit uzlaşısı hakkındaki ayrıntılar....

Son dakika haberi...

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de İngiltere ile yapılan müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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"DÖNEMEÇLİ BİR YOLDU AMA İYİ BİR UZLAŞI SAĞLADIK"

Müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve anlaşma için ciddi mücadele ettiklerini belirten Von der Leyen, "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan olan buydu." diye konuştu.

Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, "Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

Sky News'un iki taraftan yetkililere dayandırdığı haberinde anlaşmanın, geçiş sürecinin tamamlanacağı yıl sonundan birkaç gün önce sağlandığına dikkat çekildi.

Daha önce yayınlanan haberlere göre, müzakerelerde hem Londra hem de Brüksel tarafından ortaya koyulan "kırmızı çizgilere" uyuldu.

Buna göre, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylamak üzere 30 Aralık'ta toplanacak.

TARAFLARIN TAMAMI VARILAN ANLAŞMADAN MEMNUN DEĞİL

Habere göre, bununla birlikte, tarafların tamamı varılan anlaşmadan hoşnut olmadığı belirtiliyor. Buna göre, bu süreçte kurulan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage, geçiş sürecinin tamamlanmasının sonrasında da ülkesinin AB'nin "çok yakınında" duracak. İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da, ülkesinin vatandaşların isteği dışında AB'den ayrılmakta olduğunu söyledi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular en zor balıklar olarak öne çıkmıştı.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyordu.