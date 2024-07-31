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Avcılar'da İETT otobüsü ile 2 minibüs ve 1 taksinin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı!
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Avcılar'da İETT otobüsü ile 2 minibüs ve 1 taksinin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 16:06   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 16:06

İstanbul Avcılar D-100 yan yolda İETT otobüsü ve 3 aracın karıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar yönüne giden 34 NL 8174 plakalı İETT otobüsü, durağa yolcu almak için yanaştı. Bu sırada 06 DKC 115 plakalı minibüs duramayarak önündeki 34 TJN 01 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürüklenerek duraktaki otobüse çarptı. Bu sırada yine aynı yönden gelen 34 ESC 799 plakalı minibüs de kaza yapan minibüse ve bariyere çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, takside bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yan yol uzun süre kapalı kaldı. Araçlar ara yollara girerek yollarına devam edebildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Taksi şoförü Necmettin Koca, "Sağ şeritten 20-30 kilometre süratle gidiyordum. Aynaya baktım, minibüs geliyordu sağ şeritten. Makasa girmemek için bana vurdu. Benim araca vurunca araç döndü. Ben de otobüse vurdum. Bende bir şey yok ama bir yolcum vardı o yaralandı" dedi.

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