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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 22:32   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 22:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Hamas Lideri İsmail Haniye'ye suikastı hakkında "Dün 3 tane operasyon aynı anda oldu. Tahran'da, Beyrut'ta ve Irak'ta. İran için önemli olan 3 yerin vurulması, belli düğmeleri basılması anlamına gelir. Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede" dedi. Fidan, Haniye ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde bir araya geldiğini de ifade ederek "Haniye, taşıdığı emanetin fevkalade farkında olan bir insandı. Hiçbir şekilde bir dünya menfaati içinde değildi. Çok ender rastladığım insanlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede

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