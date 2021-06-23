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ATV CANLI İZLE son dakika! Müge Anlı 23 Haziran programı canlı izle! Büşra Büyükşen ne saklıyor?

ATV CANLI İZLE son dakika! Müge Anlı 23 Haziran programı canlı izle! Büşra Büyükşen ne saklıyor?
23.06.2021 11:00
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Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (23 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Metin ve Necla Büyükşen cinayetinin tek görgü tanığı olan kızları Büşra Büyükşen Müge Anlı canlı yayınında! Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti.'Mehir cinayeti' olarak hafızalara kazınan Büyükşen çiftini kim öldürdü? Katille göz göze gelen Büşra'dan Atv Müge Anlı canlı yayınında çelişkili sözler! Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.


Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (22 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

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